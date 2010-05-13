Everest'e tırmanana 2 yıl vize bedava

T24 - Nepal'de Everest'i tırmanan yabancılar, ülkeyi yeniden ziyaret ederken iki yıl vize parası ödemeyecek.



Turizm Bakanlığı yetkililerinden Danjan Aryal, 2010 ve 2011'de vize parası almama kararının turizmi canlandırma çabaları çerçevesinde alındığını belirtti.



Dünyanın en yüksek yedinci dağı olan 8167 metrelik Dhaulagiri'ye tırmananların da vizeyi bu yıl ve önümüzdeki yıl bedava alabileceği, ayrıca yabancı dağcıların Dhaulagiri'ye tırmanma ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılacağı kaydedildi.



Yabancılar, Dhaulagiri'ye tırmanmak için hükümete 5 bin dolar ödüyor.



Yeni Zelandalı Sir Edmund Hillary'nin 1953'te ilk kez Everest'e tırmanmasından bu yana 8850 metrelik zirveye bugüne kadar 4 binden fazla kişi çıktı.



Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 8'ine sahip Nepal, 2011'i, ''turizmi canlandırma yılı'' ilan etti.



