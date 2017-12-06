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Everest'e tırmanan dağcı, çocuklarını doğada büyütüyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğretim görevlisi ve aynı zamanda AKUT Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları 5 yaşındaki Yağız ve 11 yaşındaki Yiğit ile sarp dağları, uçsuz bucaksız ovaları

06 Aralık 2017 13:57

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) öğretim görevlisi ve aynı zamanda AKUT Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, oğulları 5 yaşındaki Yağız ve 11 yaşındaki Yiğit ile sarp dağları, uçsuz bucaksız ovaları keşfediyor. Dünyanın en yüksek dağlarından Everest\'e tırmanarak Türk bayrağını zirveye diken dağcılardan biri olan Yılmaz Sevgül, iki oğlunu da kendisi gibi doğa tutkunu yetiştiriyor. Yiğit ile farklı zirvelere defalarca tırmanış yapan Yılmaz Sevgül, ekibe Yağız\'ı da dahil ettiğini söyledi. Tahtalı Dağı ve çevresinde karla kaplı zirveleri birlikte keşfeden baba ile iki oğlu, birbirlerine destek olarak kış dağcılığı yapıyor. Güvenlik halatları ile birbirlerine bağlı olan Sevgül ailesi, yanlarında taşıdıkları kameralarla gittikleri zirveleri kayıt altına alıyor. Çocuklarına doğa sevgisini vermeye çalıştığını belirten Yılmaz Sevgül, büyük oğlu Yağız\'ın dağcılıktaki başarısıyla gurur duyduğunu vurguladı. İki oğluyla dağlarda, ovalarda, akarsu yataklarında kamp kuran, doğa ile iç içe zaman geçiren Sevgül, şöyle dedi:
\"Gelecekte neyle uğraşırlar, işleri meslekleri ne olur şimdiden kestirmek zor. Ben çocuklarımın bilgisayar çocuğu, cep telefonu çocuğu olarak yetişmelerini istemiyorum. Onlar benimle birlikte doğanın, dünyanın güzelliklerini görüyor. Doğada aldıkları küçük sorumluluklar özgüvenlerinin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Özgüveni yüksek çocuklarım olmasından dolayı mutluyum.\"
Yiğit\'i 5 yaşındayken dağcılıkla tanıştırdığını söyleyen Yılmaz Sevgül, şöyle devam etti:
\"Yiğit oldukça başarılı. Benimle birlikte birçok zirveye tırmanış yaptı. Erzurum Kış Olimpiyatları\'nda buzdan şelaleye tırmanarak herkesi kendine hayran bıraktı. Artık kardeşi Yağız\'ın da bizimle birlikte olmasının zamanının geldiğini düşünüyor. Kardeşine en çok desteği Yiğit veriyor. Ona dağda ve kar yürüyüşlerinde ne yapması gerektiğini anlatıyor. Yağız\'ın yaşıtları evlerinin bahçesinde oynuyor, parklarda kaydıraklara biniyor. Benim oğlum ise karların arasında yürümenin mücadele ve güç gerektirdiğini keşfediyor. Farklı ve güçlü yetiştiğine inanıyorum.\"
Günümüzde ailelerin çocuklarını bilgisayar ve tablet üzerine yoğunlaştırdığını, AVM eğlenceleriyle zaman geçirdiklerini anlatan Yılmaz Sevgül, şöyle konuştu:
\"Anne ve babalar çocuklarına gerçek macera yaşayacakları ortam hazırlasın. Tabi ki birçok anne ve babada benim imkanım olmayabilir. Fakat onlar da bir ormana, bir nehir kenarına giderek çocuklarının doğayla temas kurmasını sağlayabilir. Çocuklar doğada böceklerle, hayvanlarla haşır neşir olsun. \'Aman o böceğe dokunma, aman bunu elleme\' demek yerine çocuklarına doğayı teşvik etsinler. Doğadan korkmayan çocuklar yetiştirsinler.\"

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