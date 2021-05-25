Everest Yayınları İlk Roman Yarışması'na başvurular başladı

Everest Yayınları tarafından düzenlenen İlk Roman Yarışması'na başvurular başladı. Katılım için son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Yarışmaya başvuran eserleri Asuman Kafaoğlu-Büke, Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Sema Kaygusuz, Zekiye Antakyalıoğlu'ndan oluşan seçici kurul değerlendirecek.

Yarışmaya katılmak isteyen yazarların roman dosyalarını özgeçmişleriyle birlikte 30 Temmuz 2021 tarihine kadar ilkroman@everestyayinlari.com adresine göndermeleri gerekiyor.

Everest Yayınları İlk Roman Yarışması'nın sonuçları 1 Kasım 2021'de açıklanacak.