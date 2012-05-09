Everest 'gizli' romancılara şans vermeye devam ediyor

Son dönemde, özellikle "genç" Türkçe edebiyata listesinde sıkça yer vermesiyle dikkat çeken Everest Yayınları, ilk kez 2006 yılında düzenlediği "Everest Yayınları İlk Roman Yarışması"nın bu yıl yedincisini düzenliyor.



Yarışmaya katılım koşulları şunlar:

Daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri yarışmada yaş sınırı yoktur.

Yarışmaya katılacak kitaplar, daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

Yarışmaya gönderilecek roman dosyaları, bilgisayarda, A4 boyutunda dosya kâğıdına 12 puntoyla ve 1,5 satır aralığıyla yazılıp, 6 nüsha çoğaltılmış olmalıdır. Bu standart dışında kalan dosyalar değerlendirilmeyecektir. Ayrıca her nüshaya, romanın CD veya disket kopyası ile katılımcının özgeçmişi eklenmelidir.

Yarışmacılar, yarışmaya tek bir eserle katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin dosyalarıyla beraber ayrı bir zarfla kısa yaşamöykülerini, posta ve e-posta adreslerini, telefon numaralarını içeren bilgileri Everest Yayınları, Ticarethane Sok. No: 53 Cağaloğlu-İstanbul adresine APS, kargo veya kuryeyle göndermeleri gerekmektedir.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Haziran 2012’dir.

Yarışma sonucu Eylül 2012’de basın yoluyla açıklanacaktır.

Ödülü alan roman dosyası ekim ayı içinde Everest Yayınları’nca kitaplaştırılacaktır.

Ödül tutarı 3.000 TL’dir. (Bu tutar, romanın ilk baskısının telifidir.)

Seçici Kurul; Müge İplikçi, Semih Gümüş, Erendiz Atasü, İnci Aral ve Cemil Kavukçu’dan oluşmaktadır.

Yarışmaya gönderilen dosyalar iade edilmeyecektir.







