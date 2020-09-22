Everest Dağı'na 10 defa tırmanmayı başaran ilk insan "Kar leoparı" Ang Rita hayatını kaybetti

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Dünyanın en yüksek dağı Everest'e 10 defa tırmanan ilk isim olan Ang Rita Sherpa, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Ang Rita, 1983 ile 1996 yılları arasında 8 bin 850 metrelik dağa şişelendirilmiş oksijen olmadan 10 kez tırmandı. Ang Rita, başarılarıyla dünya çapında üne kavuşan ilk Sherpa rehberdi.

72 yaşındaki tırmanıcının beyninde ve karaciğerinde rahatsızlık vardı. Ailesi, pazartesi günü tırmanıcının Nepal'in başkenti Katmandu'da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ang Rita, "Kar leoparı" lakabıyla tanınıyordu.