Evening Standard: Brexit ertenebilir hatta iptal edilebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılış tarihinin, önceden planlanan 29 Mart tarihinden daha ileri bir tarihe ertelenebileceği duyuruldu.

The Evening Standard’ın Birleşik Krallık kabinesinden milletvekillerine dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği Anlaşması’nın 50. Maddesine göre, göçmenlik yasası da dahil olmak üzere büyük miktarda yasanın onaylanması gerektiği için Brexit\'in daha ileri bir tarihe ertelenme olasılığı doğuyor.

Birleşik Krallık kabinesinden bir milletvekili, “Yasama süreci için gerçekten çok kısa bir süre kalıyor. Salı günü bir yenilgi alır ve bu durumu çözmek zaman alırsa, bu kadar yasayı 29 Mart tarihine kadar nasıl onaylayabileceğimiz kestirmek zor” dedi.

Habere göre, Başbakan Theresa May, Brexit anlaşmasının Parlamento’dan geçmesi için çabalarken, aynı zamanda AB hükümlerine ilişkin ek güvence sağlamaya çalışıyor.

Günün erken saatlerinde, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit müzakerelerindeki mevcut duraklamanın \"Brexit yok\" çıkarımına neden olabileceğini ve Birleşik Krallık\'ın bloktan çıkmasının etkili bir şekilde iptal edilebileceğini söyledi.

Hunt, hükümetin 2016 referandumunun sonuçlarına uygun şekilde harekete geçememesinin \"temel bir güven ihlali\" olacağını ve ülkenin yurtdışındaki itibarını yıpratacağını vurguladı.

Bakan Hunt ayrıca, pek çok farklı Brexit rotası olmadığını ve hükümetin Brexit anlaşmasının kabileden geçmemesi ihtimalinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve doğru güvenceler elde edildiği takdirde bir anlaşmanın imzalanabileceğini ekledi.