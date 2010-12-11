Eve zorla giren tacizciyi öldürdü

T24- Gaziantep'in Dumlupınar ilçesinde 20 yaşındaki Nilüfer Kayar, evine zorla girerek kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Tayfur Sevinçli'yi bıçakladı. Ambulans çağrılan Sevinçli, Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Olay, saat 02.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi 62 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Eşi cezaevinde olan ve ailesinin oturduğu evin üst katında yalnız yaşayan Nilüfer Kayar’ın evine Tayfur Sevinçli gelerek zili çalıp içeri girmek istedi. Kayar, kapıyı açmasıyla iddiaya göre içeriye zorla girip kendisine cinsel tacizde bulunmak isteyen Sevinçli’yi mutfaktan aldığı bıçakla bacaklarından yaraladı.

Nilüfer Kayar, koşarak durumu ailesine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans çağrılırken aşırı kan kaybeden Sevinçli, götürüldüğü Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Tayfur Sevinçli’nin uyuşturucu ve sahte evrak ile hırsızlık suçlarından sabıkalı olduğu belirtilirken şüpheli Nilüfer Kayar, gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.