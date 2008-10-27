Eve teslim kitapta fiyasko!

TBMM'nin olağan Plan Bütçe Komisyon Toplantısı'nda ele alınan onlarca konu arasında dikkat çeken bir bütçe raporu devletin "Eve Teslim Kitap Projesi"nin tam bir fiyaskoya dönüştüğünü ortaya koydu. Projenin yürürlükte olduğu 2 sene boyunca sadece 63 kullanıcı 141 kitap ödünç almış.



2006 yılında başlatılan bu uygulamaya göre "Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan eve bağımlı hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların, kitapların evlere teslimi suretiyle kütüphane materyallerinden yararlanması" öngörülüyordu. 20 ilde halen geçerli olan uygulama PTT Genel Müdürlüğü katkısıyla kütüphanelerden alınan eserlerin ihtiyaç duyanlara ulaştırılmasına dayanıyor. Ancak tanıtım eksikliği ve okumaya yönelik ilgi azlığı yüzünden uygulamadan faydalananların sayısı sadece 61'de kalmış.



Nasıl işliyor?



Ödünç kitap almak isteyen eve bağımlı okuyucu, isteğini telefon, internet veya bir yakını aracılığıyla kütüphaneye bildiriyor. Kütüphaneye gelen PTT görevlisine kitap poşet içerisinde verilerek okuyucuya ulaştırılıyor. Okuyucu daha sonra kitabı, kütüphaneye tekrar PTT aracılığıyla iade ediyor. Posta ulaşım giderleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce karşılanıyor.



Projenin uygulandığı iller



Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Uşak.

