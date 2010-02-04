Eve servis konser

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İngiliz müzik grubu Pet Shop Boys, Lorraine Sands isimli hayranına sürpriz yaparak kadının salonunda canlı performans sergiledi.

04 Şubat 2010 02:00

T24-İngiliz müzik grubu Pet Shop Boys, Lorraine Sands isimli hayranına sürpriz yaparak kadının salonunda canlı performans sergiledi.


Brit Awards kapsamında düzenlenen bir yarışmayı kazanan Sands, ödül olarak Pet Shop Boys’un görkemli Pandemonium turunun bir kısımını salonunda canlı olarak izledi; grup üyeleri Neil Tennant ve Chris Lowe, popüler parçalarını seslendirdi. 20 yıldır Pet Shop Boys hayranı olduğunu söyleyen Sands, “Kapımı açıp karşımda Tennant’la Lowe’u görünce hayal görüyorum sandım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi

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