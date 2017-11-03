Eve sarhoş gelip tecavüze yeltenen kocasının penisini doğradı

Çeviri: Gonca Tokyol

Hindistan’da bir kadın, eve sarhoş gelerek kendisiyle çocukların gözü önünde birlikte olmaya çalışan eşinin penisini doğradı. Adamın hastanede tedavi altında olduğu belirtilirken, kadının ise cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı kaydedildi.

Daily Mail’in haberine göre ismi açıklanmayan kadın, polise verdiği ifade de R. Ravinder isimli eşinin öğle yemeği arasından sonra eve sarhoş geldiğini ve kendisini elle taciz etmeye başladığını söyledi. Hindistan’ın Sirisedu bölgesinde yaşayan kadın, eşinin her sarhoş olduğunda cinsel tacizde bulunduğunu belirterek, çocukların önünde kendisine tecavüz etmeye kalkmasının ardından korktuğunu ve “sıra dışı önlemler” almak zorunda kaldığını ifade etti.

40 yaşındaki Ravinder’in hastanede tedavi altına alındığı kaydedilirken, doktorların penisi dikmeyi başarıp başaramadığına dair ise bir bilgi verilmedi.

Hindistan medyasına konuşan yerel polis şefi, “Komşular bize Ravinder eve sarhoş geldiğinde ikilinin sıklıkla kavga ettiğini söylediler. Tacize dayanamayarak bıçağı almış ve penisini doğramış. Hindistan Ceza Hukuku’nun (IPC) 307. bölümü kapsamında kadın hakkında cinayete teşebbüs dosyası oluşturduk” dedi.

Tacizin ardından eşini bıçaklayan kadın ise iddiaları reddederek olayın meşru müdafaa olduğunu savundu.