Sivil toplum örgütleri beş hafta sürecek bir kampanya başlattı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Halka 'eve kapanma, pazara çık' diyoruz. İmkanı olanları tüketimi ertelememeye davet ediyoruz" dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde Hak-İş, Türk-İş, TESK, TİSK ve Kamu-Sen, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD bir araya gelerek ''Kriz varsa çare de var'' seferberliği başlattı.



Kampanyaya ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "Öncekilerden çok daha derin bir krizle karşı karşıyayız. Kriz varsa çaresi olduğuna da inanıyoruz. Çaresizliğe, karamsarlığa kapılmanın gereği olmadığını düşünüyoruz. Milli gelirin yüzde 70'ini oluşturan hanehalkı tüketimini canlı tutmak, krizin etkisini hafifletmek için önemlidir. Türk tüketici için dünya kalitesindeki ürünler sayesinde ekonomimiz enerjisinin büyük bir kısmını içeriden almaktadır. Kriz alım için bir dizi yeni fırsat ortaya çıkarmaktadır.



Projenin ilk ayağı iletişim kampanyasıyla başlayacak ve beş hafta sürecek. Bugün 'halka eve kapanma, pazara çık' diyoruz. Bilinçli tüketim zamanının geldiğini hatırlatacağız. Bu kampanyayı başka projeler de takip edecek. Şu an yaptığımız bir fitili ateşlemek. Kampanya önümüzdeki dönemde farklı sektörlere dinamizm getirmeyi hedefleyecek. Bu kampanya hükümetin alacağı tedbirlere bağlı olarak gündeme gelecek.



Alternatifler üretmeye de devam edeceğiz. Biz tulumbaya ilk suyu döküyoruz, herkesi de katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya ilişkin ilanlar işyerleri, çarşı ve pazarlara asılacak. Kampanyaya siyasi partilerden de destek bekliyoruz."



Üreterek ve tüketerek can verelim



Sivil toplum örgütlerinin ortak bildirisinde "Tüketim ve üretim azalıyor, işsizlik rekorda ama kriz varsa çare de var. Üretim, tüketim, istihdam birbirine bağlı, biri olmazsa hiçbiri yok. Türkiye ekonomisinin toparlanabilmesi için iç piyasayı canlandırmak şart. Krizi atlatmamızı sağlayacak şey hanehalkı harcamalarını canlı tutmaktır. Bu seferki özverinin adı üreterek ve tüketerek ekonomiye can vermektir. Zaman birbirimize güvenme zamanıdır. Krize yenilmeyeceğiz, çıkacağız pazara ülkemize destek olacağız. Böylece üretim sürecek, istihdam artacak" ifadelerine yer verildi.



İmkânı olanlara ‘ertelemeyin’ diyoruz



Vatandaşların harcayacak parası olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, "İmkanı olanların tüketimi ertelememelerini söylüyoruz. İşini kaybetmeyen insanlara tüketimi kısmamayı öneriyoruz" dedi.