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Yaşam

Eve hapsedilen sevgiliyi polis kurtardı

Adana'da bir genç kız, elleri ve ayakları iple bağlanarak dövüldükten sonra erkek arkadaşı tarafından eve hapsedildi

25 Ağustos 2009 03:00

Adana'da bir genç kız,  elleri ve ayakları iple bağlanarak dövüldükten sonra erkek arkadaşı tarafından eve hapsedildi.

İddiaya göre, Ferdane G. (26), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. tarafından akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evine zorla getirildi. Mustafa B., dövdüğü kız arkadaşının elini ve ayaklarını iple bağladıktan sonra evin kapısını üzerine kilitleyerek ayrıldı. İpleri çözmeyi başaran Ferdane G., daha sonra kaçmak için kapıya yöneldi. Kapının kilitli olduğunu gören Ferdane G., kurtulabilmek için pencerelere yöneldi. Parmaklıklı pencerelerden de çıkamayan genç kız, bağırarakçevreden yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, birinci kattaki eve tırmanarak levye yardımıyla pencerenin demir korkuluğunu sökmeye başladı. Polis, uzun süren çabanın ardından demir korkuluğu söküp genç kızı dışarıya çıkarttı. Ferdane G., olayın şokuyla çıkış kapısını bulmakta zorlandı.

Polis, Ferdane G.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken, Mustafa B.'yi yakalamak için çalışması başlattı.

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