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Eve giren hırsız, gelin ve kayınvalidesini öldürdü (4)

GÖMDÜKLERİ TARİHİ ESERİ BULAMAYINCA, ARAZİ SAHİBİNİN EVİNE GİRMİŞLER Zonguldak Valiliği, Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyünde N

22 Aralık 2017 23:53

GÖMDÜKLERİ TARİHİ ESERİ BULAMAYINCA, ARAZİ SAHİBİNİN EVİNE GİRMİŞLER
Zonguldak Valiliği, Alaplı ilçesine bağlı Canbazlı köyünde N.G.\'nin girdiği evde Dilek Akyol ile kayınvalidesi Fatma Akyol\'u bıçaklayarak öldürdüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Gözaltındaki kişilerin, Cevdet Akyol\'un arazisine tarihi eser niteliğinde bir eşya sakladığını, almaya geldiklerinde ise bulamayınca şüphelenip, arazi sahibinin evine girdikleri bilgisine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
\"Olayın nedeninin ilk etapta hırsızlık olarak aksettirildiği, ancak başka bir nedenden de kaynaklanmış olabileceği değerlendirilerek yürütülen soruşturma kapsamında derinlemesine yapılan incelemede, olay şüphelisi N.G ile suça iştirak eden M.A. (31), İ.S. (39), S.T. (50), A.A. (40) isimli şahısların diğer şüpheliler olduğu tespit edilmiş, aynı gün saat 14.00\'te Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Olayın şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eser niteliğindeki değerli suç eşyasını yaralı, mağdur/müşteki C.A\'nın köyde bulunan arazisine haberi olmaksızın daha sonra almak üzere gömerek sakladıkları, ancak aradıkları anda bulamamaları üzerine arazi sahibi C.A. ve ailesinden şüphelenerek C.A.\'nın evine bu maksatla girmeleri sonrasında yaşandığı yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Alaplı Cumhuriyet Savcılığı\'nın talimatları doğrultusunda soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir.\"

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