T24 LogoT24 Logo
Dünya

Eve getirilen yumurtalardan zehirli yılan çıktı

Townsville 3 yaşındaki Kyle Cummings sokakta bulduğu yumurtalardan çıkan 12 ila 15 cm arasında değişen yılanın zehirli odluğu belirtildi

21 Aralık 2012 19:03

Avustralya’da bir çocuğun sokakta bulup getirdiği evinde bir plastik kaba koyduğu yumurtalardan birkaç gün sonra zehirli yılanlar çıktı.

Queensland Eyaleti’ne bağlı Townsville kentinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Kyle Cummings sokakta bulduğu yumurtaları evine getirip plastik bir kaba koydu.

Bundan birkaç gün sonra çocuğun annesi kutuda birkaç zehirli yavru yılanın olduğunu fark etti.
Annenin yılanları farketmesiyle son anda büyük bir kazadan dönülürken boyları 12 ila 15 cm arasında değişen yılanlar resmi yetkililer tarafından doğaya salındı.

Kahverenegi Doğu Yılanı türündeki bu yılanların öldürücü olduğu belirtildi. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

yılanyumurtazehirlievavustralya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24