Eve getirilen yumurtalardan zehirli yılan çıktı

Avustralya’da bir çocuğun sokakta bulup getirdiği evinde bir plastik kaba koyduğu yumurtalardan birkaç gün sonra zehirli yılanlar çıktı.

Queensland Eyaleti’ne bağlı Townsville kentinde meydana gelen olayda 3 yaşındaki Kyle Cummings sokakta bulduğu yumurtaları evine getirip plastik bir kaba koydu.

Bundan birkaç gün sonra çocuğun annesi kutuda birkaç zehirli yavru yılanın olduğunu fark etti.

Annenin yılanları farketmesiyle son anda büyük bir kazadan dönülürken boyları 12 ila 15 cm arasında değişen yılanlar resmi yetkililer tarafından doğaya salındı.

Kahverenegi Doğu Yılanı türündeki bu yılanların öldürücü olduğu belirtildi. (BBC Türkçe)