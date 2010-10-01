Eve geç kalan kızın tuhaf numarası

T24- Sivas’ta okulda internete giren ve saati unutup eve geç kalan 13 yaşındaki C.A. kendisini arayan ailesinden korkunca ellerini ve ayaklarını bağlayarak alıkonulmuş numarası yaptı.



Kaleardı Mahallesi’ndeki Kılıçarslan İlköğretim Okulu 7’nci sınıf öğrencisi C.A. dün akşam ders çıkışında eve gitmek yerine okulun bilgisayar sınıfına girerek bir süre internete girdi. Zamanın farkında olmayan küçük kız evine geç kaldı. Uzun süre gelmeyen kızlarını arayan aile polise de haber vererek okula geldi.



Kendisini arayan yakınlarının sesini duyan ve korkup paniğe kapılan C.A., sınıftaki öğretmen masasında bulunan örtüyü keserek elini, ağzını ve ayaklarını bağladı. Okulda arama yapan polis C.A.’yı sınıfta el ve ayakları bağlı buldu. Sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan C.A., sorgusunda gerçeği itiraf etti. C.A. ifadesinde saatin geç olduğunu fark etmediğini, dışarıdan ailesinin sesini duyunca korkarak böyle bir plan uyguladığını söyledi.



