Eve geç gelen kızını zincirledi

Adana'da öfkeli baba, 14 yaşındaki kızını eve geç geldi diye önce sopayla dövdü, sonra boynundan ve ayaklarından zincirleyip, banyodaki boruya bağladı. Araya giren nikahsız birlikte yaşadığı eşini de döven baba, zincirin kilidini de yanına alarak resmi nikahlı eşinin yanına gitti.



Başkasıyla evli olan Cabbar Y. ile nikahsız yaşayan 3 çocuk annesi Fatma G., anlama güçlüğü çeken ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan oğlu O., kızı Semiha Yücel İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi U.Y. ve eğitim merkezi görevlilerinden biri ile birlikte akşam saatlerinde eve geldi. Fatma G. ve görevli Ebru Berköz evde konuşurken, U.Y. bisikletini alıp, sokakta sürmeye başladı, bu sırada eve gelen baba Cabbar Y. kızını göremeyince sinirlendi.



Önce sopayla dövdü



Öfkeli baba, bir süre sonra gelen kızı U.Y.'ye, "Niye akşam bisiklet sürüyorsun. Bu saate kadar sokakta bisiklet sürülür mü?" diye bağırıp, dövmeye başladı. Sopayla kızına vuran öfkeli babayı, eşi ve eğitim merkezinin görevlisi engellemeye çalıştı.



Zincirle boruya bağladı



Onlara da sopayla vuran Cabbar Y., öfkesini alamayıp, evdeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zincirle kızını boynundan ve ayaklarından zincirleyip, banyodaki boruya bağladı. Ağlayan kızını dövmeyi sürdüren baba, ardından resmi nikahlı eşi Sabriye Y.'nin evine gitti. Babasının ayrılmasından bir süre sonra gelen M.Y., banyoya zincirli kardeşinin ayaklarındaki zinciri çözüp kurtardı, kilidi açamayınca, zincirli halde oturma odasına götürdü.



Kilidi vermesi için

polis 1,5 saat dil döktü



Zincirli işkenceyle şoka giren ve ağlayan U.Y.'yi eve gelen polisler de kurtaramadı. Anahtarı yanında götürdüğü belirtilen Cabbar Y.'nin saklandığı eve giden polis, bu kez 1.5 saat ikna için uğraştı. Sonunda ikna edilip zincirdeki kilidin anahtarını veren Cabbar Y., gözaltına alındı. Polis anahtarı alıp kilidi açarak U.Y.'yi kurtardı. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık raporu alınan, vücudunda morluklar oluşan kız, Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



‘Sürekli şiddet uyguluyor’



İşsiz olan, Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğü'ne başvurup, belediye otobüslerinde şoförlük yapmak için kurs aldığı belirtilen Cabbar Y.'yle yaşayan Fatma G.'nin, polisteki ifadesinde, "Evli olduğunu bildiğim halde Cabbar ile yaşamaya başladım. 3 tane çocuğumuz var. Akşam rehabilitasyon merkezinden gelmiştik. U. da dışarıda bisiklet sürüyordu. Kocam kızı evde görmeyince çıldırdı. 'Çocuktur, oynar. Neden böyle yapıyorsun, evin önünde bisiklet sürmesinin ne sakıncası var?' diye engellemeye çalıştım, dinlemedi. Sürekli şiddet uyguluyor. Çocukları bahane ederek, benim evi terk etmemi istiyor. Eşiyle rahat yaşamak için benim evden gitmemi sağlamaya çalışıyor. Olmadık nedenlerle bana, çocuklarıma şiddet uyguluyor, sonra da nikahlı eşinin yanına gidiyor" dediği öğrenildi

