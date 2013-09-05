'Eve Dönüş Sarıkamış 1915' Montreal'den 2 ödülle döndü

Başrollerini Uğur Polat, Nergis Öztürk ve Serdar Orçin’in paylaştığı; yönetmenliğini Alphan Eşeli’nin yaptığı; senaryosunu Alphan Eşeli ve Serdar Tantekin’in birlikte yazdıkları; sinema çevreleri tarafından büyük beğeni toplayan "Eve Dönüş Sarıkamış 1915" filmi, 22 Ağustos-02 Eylül 2013 tarihlerinde Kanada’da düzenlenen dünyanın sayılı film festivallerinden Montreal Uluslararası Film Festivali’nin iki büyük ödülünü aldı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu tarafından verilen usta yönetmenlerin ödülü Fipresci ödülüne layık görülen Alphan Eşeli, festivalin yönetmenlerin ilk filmlerini ödüllendirdiği “İlk Filmler Dünya Yarışması”ndan da En İyi Film Ödülü Golden Zenith’i aldı. "Eve Dönüş Sarıkamış 1915" festivalin en ses getiren filmi oldu.

Ödülünü alırken, “Bu savaş karşıtı bir film ve biz çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Umuyorum barış için hala umut vardır.” diyen Alphan Eşeli, ilk uzun metraj filmi "Eve Dönüş Sarıkamış 1915" ile insanın hayatta kalma mücadelesine odaklanırken, savaşın dehşetini kolay kolay hafızalardan çıkmayacak karelerle izleyiciye bir kez daha hatırlatıyor.

'Gelecek vaad eden' ve 'en iyi ilk'

Film kültürünün tanıtımı ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1930 yılında Brüksel, Belçika’da kurulan Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu, Fipresci Ödülü’nü, dünyanın belli başlı film festivalleri kapsamında yarışan veya gösterilen filmler arasından yaptıkları seçimlerle, gelecek vaad eden yönetmenlere veriyor. Daha önce Fipresci Ödülü’nü kazanan yönetmenler arasında; Roman Polanski, Woody Allen Pedro Almodovar, Paul Thomas Anderson, Nuri Bilge Ceylan, Jean-Luc Godard ve Terrence Malick gibi sinema dünyasına yön veren isimler bulunuyor.

Dünyaca ünlü yönetmenlerin ilk fılmlerinin Altın, Gümüş ve Bronz olarak ödüllendirildiği Zenith ödüllerinde Golden Zenith Ödülü’nü alarak, En İyi İlk Film seçilen, "Eve Dönüş Sarıkamış 1915", savaşın acı yüzünü naif ve çarpıcı bir dille anlatıyor. Daha önce Golden Zenith Fipresci Ödülü’nü kazanan yönetmenler arasında; Brain Welsh, Joanna Lombardi gibi sinema dünyasının yankı uyandıran yönetmenler bulunuyor.

Çekimleri zorlu geçti

"Eve Dönüş Sarıkamış 1915", bir yandan Sarıkamış Harekatı’nın acı sonuçlarını farklı bir açıdan izleyiciye aktarırken; insanın kararlılık, hayata bağlılık ve güçlü olmak duyguları üzerine yoğunlaşan bir film. Çekimleri, 2012 yılının kış aylarında Sivas Divriği’de 35 günde tamamlanan "Eve Dönüş Sarıkamış 1915", bölgede havanın zaman zaman -20°C’ye düşmesi sonucu, filmin içeriğine paralel olarak, oldukça zor şartlar altında gerçekleşti. Çekimlerde gerçek mekanların kullanılması ve arka fonda yer alan karla kaplı vahşi doğadan çarpıcı görüntüler, "Eve Dönüş Sarıkamış 1915"i aynı zamanda görsel açıdan da güçlü bir film yapıyor. Filmin izleyici üzerinde bıraktığı yoğun etkiyi destekleyen sürükleyici müzikleri için ise Alphan Eşeli, daha önce ünlü yönetmen Béla Tarr ile The Turin House ve Werckmeister Harmonies gibi filmlerde çalışan Macar müzisyen Mihaly Vig ile çalıştı.