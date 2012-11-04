Eve 4 kez hırsız girince pencereye pankart astı!

Konya'da evine 4 kez hırsız giren kişi, ikinci kat penceresine, ''Bu binada çalınacak eşya kalmamıştır. Lütfen polisi de meşgul etmeyin'' yazılı pankart astı.

Son olarak kurbanlık için aldığı koyunun arife günü çalındığını belirten Peker, ''Bu olay üzerine bizimle birlikte yaşayan annemi de alarak başka bir eve taşındım. Hırsızlara da polisimizi meşgul etmemeleri için bir pankart hazırladım. 'Bu binada çalınacak eşya kalmamıştır. Lütfen polisi de meşgul etmeyin' yazılı pankartı ikinci kat penceresine astım. Zaten hırsız gelse de evde çalacağı bir şey kalmadı'' diye konuştu.

Peker, daha önce eve giren hızların ne buldularsa aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

''Bir hırsızlık olayı oluyor, 4 tane ekip geliyor. Bir asayiş, bir olay yeri inceleme, bir hırsızlık masası, bir karakol. Hepsi üçer üçer evrak dolduruyor. Ben o evrakları imzalamaktan bıktım. Bundan sonra da böyle bir olay yaşansın istemiyorum.''