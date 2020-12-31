Evdeymiş gibi tweetler atan siyasetçinin Karayipler'e seyahat ettiği ortaya çıktı

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Kanada'nın Ontario eyaletinin Maliye Bakanı'nın Koronavirüs önlemlerine uymayarak Karayipler'e tatile gittiği ve nerede olduğunu gizlemek için sahte tweetler attığı belirtildi.

Rod Phillips, Noel tatili boyunca evdeymiş gibi mesaj atarken, aslında bakanın aralık ortasında Karayipler'deki St. Barts adasına uçtuğu ortaya çıktı. Ontario hükûmeti halka zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yapmıştı.

Ontario Başbakanı Doug Ford, seyahat hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade ederken Phillips'le sert bir konuşma yapacağını ifade etti.

Ontario'da vaka sayıları artış gösterirken birçok vatandaş, Phillips'in görevden alınması için çağrıda bulundu.

Phillips, tatile gittiği için pişmanlık duyduğunu söyledi ve "Ontario'nun karantinaya alınacağını bilsem seyahati iptal ederdim" dedi.