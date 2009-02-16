Evden vinçle çıkarılan milli güreşci öldü

Merkez Osmangazi İlçesi Namazgah Mahallesi Alan Sokak'ta oturan Mehmet Ayyıldız, 17- 25 yaşlarında ilgi duyduğu güreş sporunda Türkiye şampiyonu olup giydiği milli forma ile Balkanlar'da bir çok birincilik elde ederek altın madalya aldı.Ayyıldız, güreşi bıraktıktan sonra Tekel'de işçi olarak çalışmaya başladı. Müsüle Ayyıldız ile evlenen ve çocuğu olmayan eski milli güreşçi, emekli olduktan sonra aşırı kilo almaya başladı. Yatağa bağlı yaşamını sürdüren Ayyıldız, 375 kilo ağırlığına ulaşınca artık odadan da çıkamaz duruma geldi.Mehmet Ayyıldız, Epilepsi (Sara) hastalığının yanı sıra aşırı kilolarından dolayı kendisinde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve nefes darlığı görülmeye başlandı. İki gün önce gece rahatsızlanan Ayyıldız'ı eşi Mürsüle Ayyıldız odadan çıkartamayınca çareyi vinç yardımıyla pencereden çıkartmakta buldu.Vinç çağıran Mürsüle Ayyıldız eşinin kaldırılması için Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında kalan Mehmet Ayyıldız, yattığı yatağa bağlanıp odanın penceresi sökülerek, vinç ile çıkartılırken itfaiye ekipleri düşme olasılığına karşın sokakta önlem aldı. Güçlükle odadan çıkartılan Ayyıldız yine vinç yardımıyla ambulansa bindirilerek Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan Ayyıldız, Muradiye Devlet Hastanesi'nde Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu için Dahiliye Servisi yoğun bakım ünitesine kaldırılan Ayyıldız, bugün saat 14.00'te doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cenazesinin yarın Bursa'da toprağa verilmesi bekleniyor.