Evden uzaklaştırma cezası alan emekli asker, karavanda yaşıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da oturan emekli asker Orhan Özmenlikan (58), aile içi meseleden tartıştığı eşi Z. Özmenlikan ile mahkemelik oldu. Mahkeme, Orhan Özmenlikan\'a 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Kalacak yeri olmayan Özmenlikan, 22 bin TL\'ye karavan alarak Konyaaltı Sahili\'nde yaşamaya başladı.

Turizmin başkenti Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, alternatif tatil arayanların gözdesi oldu. Sahilde yaz mevsimi boyunca çadır kurup kamp yapanların yanı sıra bugünlerde karavan tatilcileri de sahilin keyfini sürüyor. Sahil bandında birbirinden farklı özellikte 35\'in üzerinde karavan dikkati çekiyor. Uydu anteninden güneş enerjisinden elektrik üreten panele kadar teknolojiyle donatılan karavanlar, tatilcilere hem konfor hem de farklı bir deneyim sunuyor.

Sahile 30 metre mesafede yola sıfır sıralanan karavanlarda konaklayanlar hem tatil yapıyor hem de yeni dostluklar ediniyor. Her sabah gün doğarken karavanlarından çıkan tatilciler, çay kahve eşliğinde önce güneşin doğuşunu izleyip ardından sakin denizde kulaç atıyor. Kahvaltısını yapan bazı tatilciler ise edindikleri yeni dostlukların keyfini sürüp deniz kenarında koyu bir sohbete dalıyor.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALINCA KARAVAN SATIN ALDI

Sahildeki tatilcilerinin tamamına yakını karavanı keyfi olarak tercih ederken asker emeklisi 3 çocuk babası Orhan Özmenlikan ise mecbur kaldığı için karavanda kalıyor. Antalya\'da oturan Özmenlikan, 13 Ağustos\'ta eşi Z.Özmenlikan ile aile içi bir meseleden tartıştı. Özmenlikan, önce polise ardından da savcılığa giderek eşi Orhan Özmenlikan\'ı şikayet etti. Mahkemelik olan çiftten Orhan Özmenlikan, 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Orhan Özmenlikan, gidecek bir yerinin olmadığını belirterek verilen karara itiraz etti. Mahkeme, Özmenlikan\'ın itirazını da reddederek kararı uygulamaya aldı. Tek geliri emekli maaşı olan Orhan Özmenlikan, çaresiz kalınca karavan alıp yaşamaya başladı.

CEZANIN DOLMASINI BEKLİYOR

22 bin TL\'ye satın aldığı karavanı Konyaaltı sahiline park eden Özmenlikan, ağustos ayının ortasında beri burada konaklıyor. Piknik tüpünde çay demleyip müzik dinleyerek cezasının dolmasını bekleyen Özmenlikan, hem tatil yaptığını hem de yeni dostluklar edindiğini kaydetti. Hakimin aile bütünlüğünü sağlamak adına adım atmadan uzaklaştırma kararı verip aileleri birbirinden kısa yoldan ayırdığını belirterek kararı eleştiren Özmenlikan, “Karavan güzel, tanımadığım insanlarla güzel muhabbetler kurduk. Dertleşiyoruz. Beni karavanda yaşamaya mecbur bırakan olay aile tartışmasından kaynaklandı. Bir aile danışmanına yönlendirmek yerine direkt uzaklaştırma cezası verildi. Mecbur kaldım. Evimden başka kalacak yerim olmadığı için karavan aldım. Hayatım şimdi burada geçiyor\" dedi.

\'TELEVİZYON SEYRETMİYORUZ\'

Orhan Özmenlikan\'ın karavan komşusu emekli mimar İsmail Şenvar (65) ve eşi ev kadını Fatma Şenvar (60) da karavanla tatil yapıyor. Muğla\'nın Bodrum ilçesinden Antalya\'nın Kaş ilçesine geldiklerini ve bir süre orada konakladıklarını anlatan İsmail Şenvar, her yıl 3 ay sahil kentlerini gezerek tatil yaptıklarını söyledi. Günün büyük çoğunluğunu sohbet ederek, kitap okuyarak geçirdiklerini anlatan Şenvar, \"Hiç televizyon seyretmiyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Karavanda ihtiyaçlarımızı giderecek her şeyimiz var. Elektrik enerjimizi güneşten alıyoruz. Çevreyi kirletmemeye çalışıyoruz\" dedi.

Fatma Şenvar ise karavan kampı yapacak yerlerin artması gerektiğini söyledi. 20 yıldır karavan turu yaptıklarını da kaydeden Şenvar, \"Sağlıklı, az yiyip ihtiyaçlarımızı minimize ettik. Her şey çok keyifli\" dedi.

