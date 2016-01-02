Evden kaçıp IŞİD'e katılan Avusturyalı Samra'nın 'seks kölesi' olarak kullanıldığı iddia edildi

Geçen yıl Nisan ayında Avusturya’daki evlerinden kaçıp, Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan ve örgütün 'poster kızları' olarak adlandırılan Bosna asıllı Avusturya vatandaşı 17 yaşındaki Samra Kesinovic'in (17) ölmeden önce seks kölesi olarak kullanıldığını iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, IŞİD’in tutsaklarından biri, 17 yaşındaki Samra Kesinovic’in öldürülmeden önce örgütün seks kölesi haline getirildiğini söyledi. Tunuslu eski esir, genç kızların birlikte aynı evde kaldıklarını ve örgüte yeni katılan militanlara “hediye” olarak sunulduğunu sözlerine ekledi.

Samra Kesinovic ve ve Sabina Selimovic’in (16), 2014’te Suriye’ye geçmiş ve ailelerine, "Bizi aramayın, Allah’a hizmet edeceğiz ve Allah için öleceğiz" mesajı göndermişti. IŞİD'in propaganda malzemelerinde fotoğraflarına yer verdiği ve "IŞİD'in poster kızları" olarak anılan Selimovic ve Kesinovic'in geçen yıl hayatlarını kaybettiği belirtilmişti. Sabina’nın geçen yıl çatışmalar sırasında öldüğü, Samra’nın ise kasım ayında IŞİD’in işgali altındaki Rakka kentinden kaçmaya çalışırken örgüt militanları tarafından yakalanıp öldürüldüğü iddia edilmişti.