Evden kaçan 'sosis köpek', otobüse binerek 30 kilometre uzaktaki deniz kıyısına gitti

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Britanya'nın Colchester kentinde yaşayan Michelle Ballard, çok sevdiği Frank isimli dachshund köpeği kaybolunca büyük panik yaşadı. Ancak Frank'in aslında tek başına bir maceraya atıldığı ortaya çıktı.

Metro'nun aktardığına göre Frank, şöförün dikkatini çekmeden sokağın sonundaki otobüs istasyonundan deniz kıyısındaki Clacton kasabasına giden otobüse bindi.

Frank, deniz kıyısına doğru yol alırken otobüsteki yolculardan biri 'sosis köpeğin' yanında sahibi olmadığını fark etti. Şöförle konuşan yolcu, sahibi bulunana kadar Frank'i eve götürmeyi kabul etti. Michelle, kısa süre içinde Facebook üzerinden verilen kayıp ilanıyla Frank'e kavuştu.

Ballard, "O çok kıymetli bir köpek, böyle durumlarda bazen iğrenç şeyler yapıldığını duyuyoruz. Onu alan adam öyle biri olmadığı için çok şanslıyız" dedi.