Evden kaçan 4 çocuk bulundu

Gaziantep'te, İstanbul, Batman ve Siirtteki evlerinden kaçtıkları belirlenen 4 çocuk bulundu.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri kent merkezinde kayıp çocuklara yönelik çalışma yaptı.



Yapılan çalışmada, İstanbul'un Esenler ilçesindeki evlerinden kaçtıkları belirlenen kız kardeşler N.K. (15) ve G.K. (14) ile Batman ve Siirt'teki evlerinden kaçtıkları belirlenen Z.U. (16) ve V.O'ya (17) ulaşıldı.



Kız kardeşler N.K. ve G.K'nin ailesinin bir süre önce Gaziantep'ten göçüp İstanbul'a yerleştiği, kız kardeşlerin daha sonra İstanbul'dan kaçarak Gaziantep'e ablalarının yanına döndükleri, ablalarını bulamayınca geceyi geçirmek için gittikleri parkta bulundukları öğrenildi.

İnternet kafede bulunan erkek çocuklar Z.U. ve V.O'nun ise aileleriyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle evlerini terk ettikleri, Gaziantep'te sokakta yaşamaya başladıkları bilgisine ulaşıldı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde misafir edilen çocukların ailelerine teslim edileceği kaydedildi.



