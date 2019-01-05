Evden getirdiği kızının battaniyesini sokak köpeğinin üzerine örttü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde adı öğrenilemeyen kadın, alışveriş yaptığı petshop\'un önündeki köpeğin üzerine, soğuktan etkilenmemesi için, evden getirdiği çocuğunun battaniyesini örttü. İnsanın içini ısıtan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Yedieylül Yolu üzerindeki petshop\'un önünde meydana geldi. İsmi öğrenilenemeyen kadın, evde beslediği balıklar için alışveriş yaptığı petshop\'tan çıkarken, iş yerinin önündeki sokak köpeğin titrediğini gördü. Bunun üzerine eve giden kadın, çocuğunun battaniyesini alarak döndü. Kadın, battaniyeyi iş yerinin önündeki köpeğin üzerine örttü. Kentte sıcaklığın zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle sokak hayvanları soğuktan etkilenirken, insanın içini ısıtan anlar ise petshop\'un güvenlik kamerasına yansıdı.

\'DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI O VATANDAŞIMIZ\'

Petshop\'un sahibi Ayten Eralp, \"Bu sokak köpeğine dükkan önünde bakıyoruz. Biz üzerine bir şey örttük mü atıyordu. İçeri de girmiyor. Bize gelen müşterimiz iş yerinden çıkarken, köpeğin üşüdüğünü görünce, eve gidip, kızının battaniyesini üşenmeden buraya getirip, örttü. Kendisi bizim devamlı müşterimiz ama ismini bilmiyorum\" dedi. Görüntülerin insanı duygulandırdığını dile getiren Eralp, \"Zenginlik sadece mal, mülk ve para biriktirmekle olmaz. Bana göre dünyanın en zengin insanı o vatandaşımız. Bu soğuk havada evden getirdiği battaniyeyi üşümekte olan bir köpeğin üzerine örten vatandaşımızdır\" diye konuştu.



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