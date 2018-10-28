Evden çıkarıldılar, geceyi  boş arazide geçirdiler

Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ\'nin Cebeci Mahallesi’nde kaldıkları evden çıkarılan Pakistan uyruklu 8 kişi, geceyi boş arazide geçirdi.

İddialara göre, yaklaşık 1 ay önce Cebeci Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartmanın 1’nci katını Pakistan uyruklu 8 kişi 4 bin 400 TL\'ye kiraladı. Çevre binalarda yaşayan mahalle sakinlerinin şikayetiyle Pakistanlılar 10 gün önce de evden çıkarıldılar ve ev mühürlendi. Ev sahibi Mahmut Aslan, evinin kiraya verildiğinden bile haberi olmadığını söylerken, Pakistanlılar evin mührünün ev sahibinin oğlu tarafından sökülüp kendilerinin içeriye alındığını söylediler. Polis tarafından olay yerine getirilen emlakçı ise hiçbir şeyden haberinin olmadığını, apartman sahibi Mahmut Aslan’ın oğlunun her şeyden bilgisi olduğunu öne sürdü.

PARAMIZI VERMİYORLAR

“Patron” dedikleri ev sahibinin oğlu tarafından evin mührünün söküldüğünü söyleyen Amir Pakistan, “Mührü söküp bizi eve yerleştiren patron (ev sahibinin oğlu). Şimdi bize dışarı çıkartıyorlar, depozito olarak ödediğimiz parayı da vermiyorlar” diye konuştu.

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