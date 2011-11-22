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Politika

'Evden askerlik' Burdur'u üzecek

Ekonomisi büyük ölçüde dövizli ve bedelli askerliğe bağlı olan Burdur, yeni bedelli askerlik uygulamasında

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Ekonomisi büyük ölçüde dövizli ve bedelli askerliğe bağlı olan Burdur, yeni bedelli askerlik uygulamasında temel eğitimin kaldırılmasıyla ekonomik kayıp yaşayacak.

Dövizle askerlik yapanların yurtdışından 21 günlük temel eğitim için yılda 4 dönem geldiği Burdur'da, yeni dövizli ve bedelli uygulamasında bu temel eğitimin kaldırılması kentte şok etkisi yaptı. 

Burdur ekonomisinin ticaret ve hizmet sektörüne dayanan tarafında, bedelli askerliğin önemli bir yer tuttuğunu belirten Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, kent ekonomisinin can damarını Mehmet Akir Ersoy Üniversitesi'nin ve bedelli askerliği oluşturduğunu söyledi. Burdur merkezde 80 bin kişinin yaşadığını hatırlatan Keyik, 21 günlük temel eğitimin kaldırılmasını beklemediklerini söyledi.

Keyik şöyle dedi: “Dövizli askerlikle ilgili temel eğitimin kaldırılmasını üzüntüyle öğrendik. Yılda 4 dönem gelen askerler otel, restoran, kafe gibi sektörlerde önemli bir rol oynuyordu. Bunun kaldırılması Burdur ekonomisi için ciddi bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Bu tabii ki Burdur’dan bedelli askerliğin kaldırılması, alayın kapatılması anlamına gelmiyor. Belki bedellilerin yerine normal askerler gelecek. Normal askerlerden beklentilerimizle bedelli askerlerden beklentimiz aynı değil, ekonomik anlamda. Askerlikle ilgili çalışmalar ülke adına yapılması gereken çalışmalardır."

Türkiye'de döviz karşılığı bedelli askerlik yapılan tek il olan Burdur'da bedelliler, 21 gün içinde fotoğraflar için ortalama 200 lira harcıyor. Bedelli askerler, vatani görevleri sırasında Burdur ekonomisine kişi başına ortalama 750 lira kazandırıyor. Bedelliler, Burdur ekonomisine 21 günlük bir dönemde, toplam 2 milyon 500 bin lira kazandırıyor. Özellikle fotoğrafçılar, lokantalar, oteller, hediyelik eşya satanlar, bedelli askerlerin yolunu gözlüyor. 


Ünlülerin adresi

Yurtdışında yaşayan ve vatani görevlerini Burdur'da bedelli olarak yerine getirenler arasında milli futbolcular, milli basketbolcular, sanatçılar ve kamuoyunun yakından tanıdığı ünlülerin çocukları da yer alıyor. Bu isimlerin başında ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ile milli futbolcu Emre Belözoğlu, Nihat Kahveci, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, sanatçılardan Mehmet Ali Erbil, Rafet El Roman ve Kubat gibi isimler de yer aldı.


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