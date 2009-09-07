Evden 7 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 2007 yılında 5 kamyon çöp tahliye edilen evden bu kez de 7 kamyon çöp çıkarıldı.

Kepez Belediyesi zabıta ekipleri, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Beşkonak Mahallesi'nde yaşayan H.M.'nin (65) evine operasyon düzenledi. Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonda, H.M.'nin topladığı çöpleri, evinde ve bahçesinde biriktirdiği tespit edildi.



Zabıta ve temizlik ekipleri, iki saatlik çalışmanın ardından biriktirilen çöpleri tahliye etti. 7 kamyon çöp çıkarılan ev temizliğin ardından ilaçlandı.



Kepez Belediyesince sağlık kontrolü yaptırılan H.M.'ye gıda yardımında bulunuldu.

