BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Yıldırım ilçesinde, çevreye kötü koku yaydığı için mahalle sakinlerinin şikayet ettiği evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Maltepe Mahallesi\'nde oturanlar, A.A.\'nın yalnız yaşadığı evden çevreye kötü koku yayıldığını söyleyerek belediyeye şikayette bulundu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bursa 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nin arama kararıyla eve girerek inceleme yaptı. Çöplüğe dönen evde temizlik çalışması yapıldı. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Çöplerin alınmasının ardından evde ilaçlama yapıdı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ev sahibi A.A., çöp biriktirmemesi konusunda uyarıldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"Vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç fazlası bulundurduğu atıklar, doğal olarak sağlığa zarar verecek ortamları oluşturmaktadır. Bu atıklar hem kendilerine hem de o mahallede yaşayan diğer vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyor. Hemşehrilerimizin bu gibi durumlar karşısında duyarlı olmalarını bekliyoruz\" dedi.



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