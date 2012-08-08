Evden 17 traktör römorku çöp çıktı

Nevşehir Avanos ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde iki odalı eski bir evde yaşayan Nilgün Karakuş ve kızı Derya Karakuş'un evlerinden 17 traktör römorku çöp çıktı.

Evde bulunan çöplerin çevreye verdiği kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu Avanos Belediyesi'ne bildirdi.

Evlerinden çıkmak istemeyen ve biriktirdikleri çöplerin alınmasına karşı çıkan anne ve kızı, Avanos Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı görevlilerince güçlükle ikna edildi.



Daha sonra kapısı açtırılan evin içinde, 6 yıl boyunca biriktirildiği öğrenilen evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutu bulundu.

Temizlik ekipleri 1,5 metre yüksekliğe kadar ulaşan çöpler nedeniyle kapıyı güçlükle açarak girdikleri evde, yaklaşık 4 yıldır evden dışarı çıkmayan ve bu nedenle yürüme yeteneğini kaybeden ve biriktirdikleri çöplerin içinde çay içerken bulunan anne Karakuş, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile dışarı alındı.

Daha sonra evi boşlatmaya başlayan belediye ekipleri tuvaleti, banyosu, mutfağı ve suyu bulunmayan böcek ve kötü kokuların çevreye yayıldığı evi temizlerken zor anlar yaşadı.

Çalışmalar devam ederken çöpleri toplayıp evde biriktiren Derya Karakuş, temizlik çalışmalarının durdurulması için zaman zaman ekiplere müdahale etti. Atılan malzemelerin çöp olmadığını ve günü geldiğinde kullanacağını ifade eden Karakuş, sağlık ekipleri tarafından sağlık muayenesinden geçirilmeyi de kabul etmedi.

Belediye ekipleri tarafından boşaltılan 17 traktör römorku çöp, daha sonra kamyonlara yüklenerek çöp alanına taşındı.

Bundan 6 yıl önce anne ile kızının topladığı çöplerin belediye tarafından alındığını bildiren komşuları, Nilgün Karakuş ve kızı için, eşyalarla döşeli temiz bir ev bulduklarını, ancak orada yaşamayı kabul etmediklerini iddia ettiler.