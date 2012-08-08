T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Evden 17 traktör römorku çöp çıktı

Evlerinden 17 traktör römorku çöp çıkarılan anne-kız: Atılan malzemeler çöp değil, günü geldiğinde kullanacak

08 Ağustos 2012 17:39

Nevşehir Avanos ilçesinin Cami Kebir Mahallesi'nde iki odalı eski bir evde yaşayan Nilgün Karakuş ve kızı Derya Karakuş'un evlerinden 17 traktör römorku çöp çıktı.

Evde bulunan çöplerin çevreye verdiği kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu Avanos Belediyesi'ne bildirdi.

Evlerinden çıkmak istemeyen ve biriktirdikleri çöplerin alınmasına karşı çıkan anne ve kızı, Avanos Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı görevlilerince güçlükle ikna edildi.

Daha sonra kapısı açtırılan evin içinde, 6 yıl boyunca biriktirildiği öğrenilen evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutu bulundu.

Temizlik ekipleri 1,5 metre yüksekliğe kadar ulaşan çöpler nedeniyle kapıyı güçlükle açarak girdikleri evde, yaklaşık 4 yıldır evden dışarı çıkmayan ve bu nedenle yürüme yeteneğini kaybeden ve biriktirdikleri çöplerin içinde çay içerken bulunan anne Karakuş, sağlık ve polis ekiplerinin yardımı ile dışarı alındı.

Daha sonra evi boşlatmaya başlayan belediye ekipleri tuvaleti, banyosu, mutfağı ve suyu bulunmayan böcek ve kötü kokuların çevreye yayıldığı evi temizlerken zor anlar yaşadı.

Çalışmalar devam ederken çöpleri toplayıp evde biriktiren Derya Karakuş, temizlik çalışmalarının durdurulması için zaman zaman ekiplere müdahale etti. Atılan malzemelerin çöp olmadığını ve günü geldiğinde kullanacağını ifade eden Karakuş, sağlık ekipleri tarafından sağlık muayenesinden geçirilmeyi de kabul etmedi.

Belediye ekipleri tarafından boşaltılan 17 traktör römorku çöp, daha sonra kamyonlara yüklenerek çöp alanına taşındı.

Bundan 6 yıl önce anne ile kızının topladığı çöplerin belediye tarafından alındığını bildiren komşuları, Nilgün Karakuş ve kızı için, eşyalarla döşeli temiz bir ev bulduklarını, ancak orada yaşamayı kabul etmediklerini iddia ettiler.

ETİKETLER

Nevşehir AvanosNilgün KarakuşDerya Karakuş17 traktör römorku çöpanne kız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24