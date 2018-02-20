Evdeki yangında eşya kül oldu, Türk bayrağı yanmadı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyanın arasındaki Türk bayrağının yanmadığı görüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak\'ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Ali Sevinç\'e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti. Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı. Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, \"Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı Kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk bayrağının yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Mehmetçiğin çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk bayrağının yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı\" dedi.



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