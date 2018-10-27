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Evdeki uydu alıcısı kutusundan uyuşturucu çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada uydu alıcısı kutusu içinde satışa hazır 40 fişek eroin bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2018 17:37

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada uydu alıcısı kutusu içinde satışa hazır 40 fişek eroin bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi\'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine evde arama yaptı.
Oturma odasında bulunan uydu alıcısının içinde 40 fişek satışa hazır eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 700 lira ele geçirildi. Polis, olayla ilgili O.Ç. ve P,Ç.’yi gözaltına aldı.

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