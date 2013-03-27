Evdeki tartışmalar bebeğin beynini etkiliyor

ABD'de yapılan bir araştırma bebeklerin uyurken bile tartışmalardan haberdar olduğunu ve 'sinirli ses tonundan' etkilendiklerin ortaya koydu. Oregon Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, evde anne ve babasının tartışmalarına 'maruz kalan' bebeklerin beyin gelişiminin etkilendiği belirtildi.

Araştırmada 6-12 aylık 20 bebek, uyku saatlerinde laboratuvara getirildi. Uyurken bebeklere çok sinirli, sinirli, mutlu ve nötr tonda anlamsız cümleler dinletildi, beyin görüntüleri incelendi. Bebeklerin beyin faaliyetlerinin tona bağlı olarak değiştiği görüldü. Çok sinirli tonu duyan bebeklerin, stres ve duygu denetimiyle ilgili beyin bölgesinde fazla hareketlilik belirlendi.

Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, beynin bu bölgelerinin, erken dönemdeki stresten etkilediğini göstermişti.

Araştırmacılar, sonuçların çocuklarda da benzer durumun varlığını gösterdiğini belirterek, bebeklerin anne ve babanın tartışmalarından habersiz olmadığını vurguladı.