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Yaşam

Girdiği evden para çalan maymun, paraları çatıdan halka dağıttı

Hindistan'da bir eve yiyecek bulmak için eve giren maymun, evdeki paraları çaldıktan sonra övnce çatıdan sonra da ağaç tepesinden insanlara dağıttı

03 Eylül 2014 19:30

Hindistan'da bir maymun yiyecek bulmak için bir eve girdi. Yiyecek bulamayan maymun evdeki paraları alarak çıktı. Maymun önce paraları evin çatısında sonra da bir ağaç tepesinde insanların üzerine saçtı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Himaçhal Piradeş eyaletinde bir makak maymunu deyim yerinde ise, "Robin Hood"luk yaptı.

Himaçhal Piradeş eyaletindeki Shimla ormanlarında yoğun olarak yaşayan makak maymunlarının bir üyesi, yiyecek bulmak için yöredeki bir eve girdi. Evde yiyecek bulumayan maymun, 10 bin Hindistan rupesini (100 dolar) yanına alarak çıktı.

Evin çatısına çıkan maymun paraları saçmaya başladı. İnsanların paraları toplamak için koşuşturduğunu gören makak maymunu bir ağacın tepesine çıkarak elindeki paraları saçmaya devam etti.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen olayda, turist ve yerli halkın bir saat boyunca paraları toplamak için koşuşturduğu belirtildi.

Hindistan'ın Himaçhal Piradeş eyaletinin Shimla bölgesinde 300 bine yakın makak maymunu yaşıyor. Yerli halk tarafından kutsal kabul edilen maymunlara, kimse dokunamıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında da bölgede benzer bir olay yaşanmıştı. Makak maymunu çaldığı paraları kalabalık bir sokakta dağıtmıştı.

 

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