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Evdeki kavanozların içinden esrar çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada kavanozların içine saklanmış 2 kilo esrar ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi

16 Ekim 2018 14:08

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada kavanozların içine saklanmış 2 kilo esrar ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkgücü Mahallesi\'nde oturan E.Y.’nin evinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan polis ekipleri kavanozların içine saklanmış 2 kilogram esrar ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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