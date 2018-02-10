Evdeki internetten tasarruf etmenin 8 yolu

İnternet kullanımı gün geçtikçe hızla artıyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, televizyonlar ve hatta buzdolabı gibi beyaz eşyalar da evlerdeki modemlerle internete bağlanıyor. Durum böyle olunca internet hızı ve kapasitesine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Peki evde kullandığımız internette nasıl tasarruf edebiliriz?

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberi şöyle:

1-Hızın ne kadarı yeterli?

ADSL ile 8 mbps’den başlayan fiber bağlantıyla 1000 mbps’ye kadar çıkan hız paketleri sunuluyor. Birçok internet kullanıcısı bir hevesle en hızlı bağlantı seçeneğine sahip olmak istiyor. Peki bu hızın size ne kadarı yeterli? Web sitelerinde sörf yapmak, sosyal ağları kullanmak, video izlemek, müzik izlemek gibi günlük işlerle interneti kullanıyorsanız, sizin için 8 mbps ve 16 mbps’lik bir hız yeterli olacaktır. Evdeki internet kullanıcılarının sayısı fazlaysa bu hızı 24-25 mbps’ye çıkarabilirsiniz. Yani günlük bir ev kullanımı için 50 mbps gibi yüksek hızlar satın almanıza gerek yok. Eğer siz de yüksek hızlı bir internet satın aldıysanız hızınızı düşürerek faturanızı düşürebilirsiniz.

2- Adil kullanım kotası tuzağına dikkat

Kullanıcıların aklını karıştıran konuların başında ‘Adil Kullanım Kotası’ geliyor. Sabit internet bağlantıları her ne kadar sınırsız olarak ifade edilse de belli bir limiti geçince hızları düşüyor. Dikkat edilmesi gereken noktada burada başlıyor. Çünkü paketlerdeki hız düşürme kriterleri çok da adil değil. Örneğin; 25 mbps’den 50 mbps’ye kadar internet alan bir abonelerin ise kota aşımı sonrası hızı 16 mbps’ye düşürülüyor. Başka bir deyişle daha fazla ödeyerek 50 mbps’lik bir hız satın alsanız da, kota aşımında hızınız 25 mbps’lik kullanıcıların hızına eşit olacak. Bu da ödediğiniz ücret karşısında aldığınız hizmet kalitesini direkt olarak etkileyen bir unsur.

3- Paket fırsatlarını kaçırmayın

İnternet paketleri artık tek başına satılan hizmetler değil. İnternet servisi sunan şirketler, oluşturdukları paketlerle abonelere daha avantajlı hizmetler sunabiliyor. Bu hizmetlerin başında hem dijital hem de online olarak sunulan televizyon yayını platformu geliyor. Örneğin; 35 GB kotalı 8 mbps hızdaki bir ADSL bağlantı aylık 60 TL. Ayrı bir televizyon yayınını almak ise yaklaşık 20 TL civarında. Yani toplamda aylık 80 TL ödemeniz gerekiyor. Bu ikisini hizmeti tek bir pakette alırsanız ödemeniz gereken ücret 65-70 TL’ye kadar iniyor ve aylık 10-15 TL’lik tasarruf yapmış oluyorsunuz. Bazı internet servisi sunan şirketlerin ücretsiz online televizyon platformu sunduğunu da hatırlatalım. Öte yandan internet servisi sunan şirketler sadece internet hizmetlerinde değil, cihaz konusunda da avantajlı paketler sunuyor. Örneğin; bilgisayarınız veya tabletiniz yoksa tarifenize ek bir ücretle bu cihazları da satın alabilirsiniz.

4- Modem parasına dikkat

Evinize internet almak istiyorsunuz ve kablosuz olarak internet bağlanmak için bir Wi-Fi modeminiz yok. Bunun için internet servisi sağlayan şirketler faturanıza ek ücretlerle modem sunuyor. Bu modemleri internet servis sağlayıcı şirketler üzerinden satın almak çok da hesaplı değil. Şu anda şirketlerin müşterilerine sunduğu modemlerin aylık ücretleri 24 ay taahhütlü olarak 7 TL ile 10 TL arasında değişiyor. Bu da abonelerin 24 ay sonunda 170 TL ile 240 TL arasında bir modeme sahip olacağı anlamına geliyor. Modemlerin satış fiyatları ise şu anda 110 TL’den başlıyor. Özellik bakımından orta segmentte bir modem almanız durumunda cepten çıkacak para 150 TL civarında. Yani aboneler bu hamleyle en az 20 TL tasarruf etmiş olacak.

5- Telefon hattına veda

Tüm iletişimizi artık cep telefonlarıyla yapıyoruz ve evlerdeki sabit telefonlar neredeyse hiç kullanılmıyor. Ancak ADSL bağlantısının gerçekleşmesi için bir sabit telefon bağlantısına ihtiyacınız var. Bu da ek bir fatura demek. Yapılan düzenlemelerle yaklaşık 8 yıl önce yalın internet uygulaması başladı. Söz konusu uygulamayla kullanıcılar evlerindeki sabit telefon hattını iptal ederek ADSL bağlantısını kullanmaya devam edebiliyor. Abonelere sunulan sabit hat ücretleri yaklaşık 25 TL’den başlıyor. Başka bir deyişle sabit telefonu hattını iptal edip yalın internete geçerek bir yılda en az 300 TL civarında tasarruf edebilirsiniz.

6- Taahhüt süresinin ünemi

Aboneliklerde taahhüt sözü vermek fatura detoksunda önemli bir detay. Taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere sunulan iki seçenek arasında ciddi bir fark oluşuyor. 24 aya kadar uzayan taahhütler kullanıcılar, faturalarını aylık 10 TL ile 20 TL arasında düşürebiliyor. Örneğin; şu anda taahhütsüz bir paket 70 TL civarındayken, 24 aylık taahhüt verilmesi durumunda bu rakam yaklaşık 60 TL civarına kadar düşüyor. Üst paketlerde ise taahhütlü paketlerin fiyat avantajı 20 TL’yi buluyor.

7- Kampanyalar tasarruf sağlayabilir

İnternet servisi sağlayan şirketlerin gönderdikleri mesaj veya e-posta gibi kampanya içerikleri genellikle okunmadan siliniyor. Çağrı merkezlerinden gelen aramalar da direkt olarak meşgule alınabiliyor. Ancak bu bilgilendirmelerde sizi tasarruf ettirecek seçenekler sunulabilir. Öte yandan hizmet aldığınız şirketlerin web sitelerini de ziyaret ederek son kampanyalar hakkında da bilgi alabilirsiniz. Paket sürelerinin ücretleri...

8- İlk Aylardaki indirime dikkat

Birçok internet servisi sağlayan şirket, ilk 3-6 aya özel kampanyalar yapıyor. Örneğin; ilk 3 ay yüzde 50 indirim gibi. İlk 3 aydan sonra ise fiyat standart fiyatın

üzerine çıkarılıyor. Bu da kullanıcılara ilk etapta kârlı gibi gelse de sonradan ceplerinden daha fazla çıkmasını sağlıyor. Bu yüzden gelen teklifleri kabul etmeden önce mutlaka iyi bit hesap yapın ve aylık ücretin kaça geldiğini hesaplayın.