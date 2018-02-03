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Evdeki doğal gaz patlamasında yaralandı, hastanede öldü

SAMSUN,(DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi için Samsun'a getirilen Nikail Şentürk (31), yaşamını yitirdi

03 Şubat 2018 18:17

SAMSUN,(DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve tedavi için Samsun\'a getirilen Nikail Şentürk (31), yaşamını yitirdi.
Denizli\'nin Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi\'nde önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay sırasında balkonda bulunan Nikail Şentürk, yaklaşık 15 metre yükseklikten yerde çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve vücudunun yüzde 80\'inin yandığı belirlenen Şentürk, dün ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi\'ne sevk edildi.
Yanık merkezinde tedavi altına alınan Nikail Şentürk, bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şentürk\'ün cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Denizli\'ye gönderileceği öğrenildi.

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