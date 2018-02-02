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Evdeki doğal gaz patlamasında yaralanan genç, Samsun'a sevk edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve üçüncü kattaki balkondan atlayarak canını kurtaran Nikail Şentürk (31), ambulans uçakla Samsun

02 Şubat 2018 22:02

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve üçüncü kattaki balkondan atlayarak canını kurtaran Nikail Şentürk (31), ambulans uçakla Samsun Yanık Merkezi\'ne sevk edildi.
Zeytinköy Mahallesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Olay sırasında balkonda bulunan Nikail Şentürk, yaklaşık 15 metre yükseklikten yerde çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve vücudunun yüzde 80\'inin yandığı belirlenen Şentürk, bugün de ambulans uçakla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi\'ne sevk edildi.
Patlama sırasında cam kırıkları nedeniyle ayağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kadriye Gökmen\'in (30) ise sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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