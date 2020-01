Evde yalnız bırakılan 13 kedi birbirini yedi

Avustralya'da 14 kediyi evinde yanlız bırakan bir kadın 'hayvanlara eziyet etmekle" suçlandı.

Hayvanlara kötü muameleyi önlemek için faaliyet gösteren ''Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals'' (RSPCA) yetkilileri Eylül 2015'de Avustralya'nın güneyinde bulunan Adelaide'deki bir eve yaptığı baskında 13 ölü ve hayatta olmasına karşın çok zayıflamış bir kedi buldular.

43 yaşındaki hayvan edinmekten men ve 12 ay boyunca bir kez daha suç işlediği takdirde tazminat ödeme cezası verildi.

Olayın kurum personeli için de içler acısı olduğunu söyleyen RSPCA'nın Güney Avustralya sorumlusu Andrea Lewis "Korkunç şeyler gördüler ve uzun bir süre de etkisi devam edecek" dedi.

RSPCA tarafından kaydedilen video görüntülerinde evin darmadağın ve hayvan dışkısı içinde olduğu görüldü.

Ayrıca görüntülerde bir görevli "Bu kedi, ölmüş bir kediyi mi yemiş?" diye soruyor.

Diğer görevliyse "Evet, birkaç tane daha var' diye cevaplıyor.

Andrea Lewis "İnsanlar kesinlikle hayvanlarını yanlız bırakmamalı. Hayvanlara iyi bakmak herkes için yasal bir yükümlülük" dedi.

Bir aile tarafından sahiplenilen Trooper'ın ise iyi olduğu ve yeni ailesi tarafından çok sevildiği söylendi.