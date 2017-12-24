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Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (2)

'EŞİMİN PEŞİNDE GEZMESİNDEN ŞÜPHELENDİM' Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde yakaladığı ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V

24 Aralık 2017 20:13

\'EŞİMİN PEŞİNDE GEZMESİNDEN ŞÜPHELENDİM\'
Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde, evinde yakaladığı ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i bıçakla öldüren Tayfun V., polisteki ifadesinde dün gece yaşananları anlattı. Eşi Kader V.\'nin evin içerisinde sürekli ardından gelmesinden şüphe ettiği için odaları aradığını ifade eden Tayfun V. şunları söyledi:
\"Eşim ile 4 ay önce telefonuna gelen \'Senden vazgeçemem, sensiz olamam\' gibi mesajlar nedeniyle tartıştık. Ben boşanmaya karar verdim. Çocuğumuz olduğu için barıştık. Dün gece işten 1 saat kadar erken geldim. Anahtarla evimin kapısını açmaya çalıştım ama arkasında anahtar olduğu için açılmadı. İçerden sesler geldiğini duyunca şüphelendim. Sonra kapıyı açtı, \'Nerdesin?\' diye sorduğumda tuvalette olduğunu söyledi. Eşim beni evden göndermek için sürekli çiğ köfte, süt gibi şeyler istemeye başladı. Odalara baktığımda eşimin sürekli peşinden gelmesinden şüphelendim. Çocuğumuzun odasındaki dolapta tanımadığım çömelmiş bir şekilde bir erkeği saklanırken gördüm. Boğuştuk, eşim bana \'Bırak gitsin\' diyordu. Birkaç kez sırtından yakaladığım adamı bıçakladım. Araya eşim girdi, yanlışlıkla onu da bıçakladım. Komşular geldi, elimden bıçağı verdim sonra da \'Polis ve 112\'ye haber verin\' dedim.\"
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Katil zanlısı Tayfun V., emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle Saray Adliyesi\'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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