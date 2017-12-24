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Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, fabrikadaki işinden evine dönen Tayfun V

24 Aralık 2017 17:36

Mehmet YİRUN- Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, fabrikadaki işinden evine dönen Tayfun V. (35), 4 aylık hamile eşi Kader V.\'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim\'i, çocuğunun odasındaki gardrop içerisinde saklanırken yakaladı. Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim\'i öldürdü, eşi Kader V.\'yi ise hafif yaraladı. Polisi arayan Tayfun V., gelen ekip tarafından gözaltına alındı.
Saray ilçesindeki bir fabrikada çalışan Tayfun V., dün gece işyerinden erken çıkıp Ayaspaşa Mahallesi\'ndeki evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip telefonla eşi Kader V.\'yi aradı. Kader V., eşinden çiğköfte alıp eve öyle gelmesini istedi. Tayfun V., ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader V., kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun V., 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim\'i yakaladı.
Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim\'i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader V.\'yi bıçakla hafif yaraladı. Tayfun V., 112 ve polis arayıp kendisini ihbar etti.
Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Tayfun V., Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader V. ise tedavi altına alındı. İfadesinde pişman olduğunu ifade eden Tayfun V.\'nin eşini 4 aylık hamile olduğu için öldürmediğini söylediği öğrenildi.
Evde öldürülen Serkan Sevim\'in cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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