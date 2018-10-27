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Evde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, 99 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi

27 Ekim 2018 17:57

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada, 99 uyuşturucu hap ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öğrenilen Çapaklı Mahallesi\'nde yaşayan V.S.\'nin (34) evine dün operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, çeşitli renk ve şekillerde 99 uyuşturucu hap, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 47 kurusıkı tabanca mermisi, 1 bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri, V.S.\'yi gözaltına aldı. Zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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