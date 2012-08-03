'Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Culkin ölüyor mu?

'Evde Tek Başına' serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen Macaulay Culkin'in eroin bağımlısı olduğunu ve 6 aylık ömrü kaldığını öne sürüldü.

İlk bakışta bu genç adamın, henüz çocukken hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servete ve şöhrete sahip olduğuna inanmak güç. Ama darmadağınık saçları, bir deri bir kemik görüntüsüyle sokaklarda dolaşan bu genç adam, 1990 yılında henüz 10 yaşındayken oynadığı bir filmle dünyayı kasıp kavurmuştu.

ABD ’li aktör Macaulay Culkin’in (31) eroin bağımlısı olduğu iddia edildi. Evde Tek Başına serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen Culkin’in bağımlı olduğunu ABD ’de yayımlanan National Enquirer gazetesi öne sürdü.

Gazete ayrıca Culkin’in 6 aylık ömrü kaldığını yazdı. Aktörün yakın bir arkadaşını kaynak olarak gösteren gazete Culkin’in uyuşturucuya 2010 yılında aktris Mila Kunis ’ten ayrıldıktan sonra başladığını, uyuşturucuya ayda 6 bin dolar harcadığını belirtti. Culkin’in sözcüsü iddiaları reddetti. Son 5 yıldır filmlerde rol almayan Culkin gece kulüplerinde DJ’lik yapıyor.

Bugün 31 yaşında olan Culkin, şöhretinin keyfini çıkaramadan birbiri ardına trajik olaylar yaşadı. Önce kız kardeşi Dakota'yı bir trafik kazasında kaybetti. Sonra da aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üvey kardeşi Jennifer Adamson genç yaşta hayata veda etti.

Culkin daha sonra finansal sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Kendi serveti üzerinde annesi ve babası arasında uzun süren tartışmalar onu da etkiledi.

Culkin 2000 yılında sinemaya döndü ama, o dönemde, Evde Tek Başına ile yakaladığı şöhretin yanına bile yaklaşamadı.

Culkin 2004 yılında arabasında giderken hatırı sayılır miktarda marihuana ve yatıştırıcı ilaçla yakalanıp gözaltına alınmıştı. Genç aktör ilaçları depresyon ve panik bozukluk hastalığı için kullandığını açıklamıştı. (Gazeteport)