T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Culkin ölüyor mu?

ABD ’li aktör Macaulay Culkin’in eroin bağımlısı olduğu iddia edildi. 6 aylık ömrü kaldığı iddia edildi

03 Ağustos 2012 16:01

'Evde Tek Başına' serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen Macaulay Culkin'in eroin bağımlısı olduğunu ve 6 aylık ömrü kaldığını öne sürüldü.

İlk bakışta bu genç adamın, henüz çocukken hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir servete ve şöhrete sahip olduğuna inanmak güç. Ama darmadağınık saçları, bir deri bir kemik görüntüsüyle sokaklarda dolaşan bu genç adam, 1990 yılında henüz 10 yaşındayken oynadığı bir filmle dünyayı kasıp kavurmuştu.

ABD ’li aktör Macaulay Culkin’in (31) eroin bağımlısı olduğu iddia edildi. Evde Tek Başına serisinin çocuk yıldızı olarak ünlenen Culkin’in bağımlı olduğunu ABD ’de yayımlanan National Enquirer gazetesi öne sürdü.

Gazete ayrıca Culkin’in 6 aylık ömrü kaldığını yazdı. Aktörün yakın bir arkadaşını kaynak olarak gösteren gazete Culkin’in uyuşturucuya 2010 yılında aktris Mila Kunis ’ten ayrıldıktan sonra başladığını, uyuşturucuya ayda 6 bin dolar harcadığını belirtti. Culkin’in sözcüsü iddiaları reddetti. Son 5 yıldır filmlerde rol almayan Culkin gece kulüplerinde DJ’lik yapıyor.

Bugün 31 yaşında olan Culkin, şöhretinin keyfini çıkaramadan birbiri ardına trajik olaylar yaşadı. Önce kız kardeşi Dakota'yı bir trafik kazasında kaybetti. Sonra da aşırı dozda uyuşturucu yüzünden üvey kardeşi Jennifer Adamson genç yaşta hayata veda etti.

Culkin daha sonra finansal sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Kendi serveti üzerinde annesi ve babası arasında uzun süren tartışmalar onu da etkiledi.

Culkin 2000 yılında sinemaya döndü ama, o dönemde, Evde Tek Başına ile yakaladığı şöhretin yanına bile yaklaşamadı.

Culkin 2004 yılında arabasında giderken hatırı sayılır miktarda marihuana ve yatıştırıcı ilaçla yakalanıp gözaltına alınmıştı. Genç aktör ilaçları depresyon ve panik bozukluk hastalığı için kullandığını açıklamıştı. (Gazeteport)

ETİKETLER

Evde Tek Başınaçocuk yıldızABD li aktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24