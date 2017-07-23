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Kültür-Sanat

Evde Tek Başına filminde de oynayan oyuncu John Heard yaşamını yitirdi

John Heard kaldığı otel odasında ölü bulundu

23 Temmuz 2017 00:58

Evde Tek Başına filmindeki baba rolüyle tanınan 72 yaşındaki ABD'li oyuncu John Heard kaldığı otel odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşamını yitirdi.

John Heard,  Kaliforniya'daki bir otel odasında ölü bulundu. Aktör, günler önce sırtından küçük bir operasyon geçirmişti.  John Heard'ün ölüm nedeni henüz bilinmiyor. John Heard'ün ölüm haberini alan aktör arkadaşı  Robert Patrick, "Büyük yetenekli bir aktör! Onunla çalışma, onu izleme ve onunla zaman geçirme şansı bulduğum için çok minnettarım. Bu trajik bir haber..." yazan bir  Instagram paylaşımı yaptı.

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