Evde Tek Başına 2'deki otelde kalmanın geceliği 30 bin dolar

Evde Tek Başına 2 filminin çekimlerine ev sahipliği yapan Plaza Otel'de süit odanın fiyatının 30 bin dolardan (yaklaşık 235 bin TL), diğer odaların fiyatlarının da 1000 dolardan (yaklaşık 7 bin 800 TL) başladığı ortaya çıktı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin New York şehrindeki en pahalı otellerden Plaza, Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu Channel 4'da yayımlanan televizyon programında tanıtıldı. Christmas in New York: Inside the Plaza (New York'ta Noel: Plaza Oteli) adlı programda, lüks oteldeki Noel hazırlıkları ekrana taşındı. Evde Tek Başına 2 filminin dikkat çeken sahnelerinin birinde Donald Trump da oynamıştı.

Twitter'da otel fiyatlarına tepki gelirken bir kişi programın hashtagini paylaşarak "Bazılarının ihtiyacından ya da nasıl harcamayı bileceğinden daha fazla parası var" dedi.

Bir başkasıysa "23 bin sterlin... ayın 25'inde bu parayla sokakta yaşayan birçok kişinin karnı doyar" diyerek, 25 Aralık'ta kutlanan Noel'de bu parayla evsizlere yemek alınabileceğini söyledi.

Filmin başrolündeki Kevin karakterini oynayan Macaulay Culkin ise 411 numaralı süit odada konaklamıştı.