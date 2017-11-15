Evde tedavi gören öğrenciler için ‘Sınıfta Ben De Varım’ projesi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - HASTALIK nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen ‘Sınıfta Ben De Varım’ projesinin uygulanmasına başlandı. Her bir sınıfa yaklaşık 3 bin 500 TL’lik harcama ile hazırlanan sistem sayesinde öğrencilerin, taktığı 3 boyutlu gözlükle kendisini sınıf ortamında hissedebildiği belirtildi.

Avcılar’da fiziksel ve sosyal olarak okul dışında kalan ve evde eğitim gören 12 öğrencinin kendilerini yalnız hissetmemeleri için sınıflarda kamera, internet ve VR (Sanal Gerçeklik) gözlükleri kullanılan bir proje geliştirildi. Evde eğitim alan çocukların VR gözlükleri ile 360 derece kamera ve mobil telefon teknolojisi kullanılarak sınıf ortamını bire bir yaşayabileceği projenin Türkiye’de ilk olduğu belirtildi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde kas hastalığı bulunan ve evde eğitim gören 13 yaşındaki Yusuf Tecer’in evine gitti. Kaymakam Doğan, yüksek sayılamayacak bir harcama ile çocukların kendilerini sınıflarında hissedebileceği bu projenin çok önemli olduğunu, öğrencilerin sınıf dışında bahçeye ve arkadaşlarının gittiği sosyal etkinliklerin içerisinde bulabildiğini söyledi.

Projeyi hazırlayan ekip ile ilk günden itibaren yakından ilgilenen ve göz sorunu nedeniyle 1’i dışında 11 öğrenciye uygulanabilecek projeyi başlatmaktan son derece mutlu olduklarını belirten Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, diğer ilçelerdeki müdürlüklere de bu konuda destek vererek birikimlerini paylaşabileceklerini söyledi. Evde sağlık hizmeti veren ekibi ile eve gelen Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Çatıkkaş, sağlık açısından bu projenin zararı olmadığını aksine psikolojik olarak öğrencinin yalnızlıktan kurtaracağı için mutlu olacağını söyledi.

Murak Kölük Devlet Hastanesi ve Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin destek verdiği bu projenin bu yıl Ambarlı İlkokulu, Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu ve Leyla Bayram İlkokulu’nda uygulanması planlandı. Ambarlı İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri kendilerini izleyen öğrenci Yusuf Tecer’e hep bir ağızdan sevgi mesajı iletti.

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