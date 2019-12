Evde pusulasız kıble tayini

Evinizde kıblesini bulmak için eğer pusula, pusulalı seccade gibi cihazlarınız yok, var da doğruluğundan emin değilseniz kıbleyi mecburen önce tahminî olarak bulmak durumunda kalacaksınız.



İlk iş, sabah güneşin doğduğu yönü tespit etmek olmalı. Sol kolumuzu doğuya, sağ kolumuzu batıya uzattığımızda kuzey yönü arkamızda kıble yönü olan güney ise ön cephemizde kalacaktır. Türkiye'de kıble takribî olarak güney ile güneydoğu yönleri arasında bulunuyor. (Güneyden doğuya doğru 23 derecelik bir açı).



Eğer 99'luk tespihi çevirme yöntemiyle kıble bulma yöntemine itibar etmiyorsanız, üstelik aynı cephede oturan henüz tanımadığınız komşunuzun kapısını tıklatıp yekten "Kıbleniz ne tarafa acaba?" diye sormaya da çekiniyorsanız daha garantili yollar denemeniz gerekiyor.



Kıble saatiyle kıbleyi bulabilirsiniz



Kıble saati; "Kâbe'nin bulunduğu nokta, güneşin günlük deklinasyonundaki yeri ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir." olarak tanımlansa da konu aslında bu kadar karmaşık değil. Ve kesin netice veriyor. Yurtiçi takvimlerimizde namaz vakitlerinin son sütununda günlük olarak şehirlerimizin kıble saatleri bulunmaktadır. Kıble tespiti yapacağımız gün takvimdeki kıble saatinde güneşe doğru ayakta durduğunuzda kıbleye dönmüş olursunuz. Çünkü güneş o an tam da Kâbe istikametindedir. O saatte yüzünü güneşe dönen, kıbleye dönmüş olur.



Kıble saatleri sadece adı geçen şehir için geçerlidir. Bu kıble bulma tekniği de sadece Türkiye'deki şehirlerle ilgilidir. Tüm dünyadaki kıblenin aynı anda tespit edildiği güne ise, "Dünya Kıble Günü" denir. O an, gündüz olan dünyanın tümündeki her nokta için geçerlidir. Kıble tayininde yapılan hataları gidermek için 28 Mayıs ve 16 Temmuz tarihleri, Dünya Kıble Günü olarak kararlaştırılmıştır. Senede iki defa, 28 Mayıs Türkiye saati ile 12.18'de ve 16 Temmuz saat 12.27'de güneş tam Kâbe-i Muazzama üzerinde bulunur. Bu iki vakitte, dünyanın o anda gündüz olan yerlerinden herhangi birinde güneşe doğru yönelen kimse, aynı zamanda kıbleye dönmüş olur. Böylece bir yerin kıble yönü kolayca ve doğru bir şekilde belirlenebilir.



En kolayı, kıbleyi internetten bulmak



www.qiblalocator.com adlı siteye girip, birçok şehir için sokak adını verip çatınızın üstüne kadar yaklaşıp evinizin doğru kıblesini bulabilirsiniz.