Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti.
Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun" dedi.
Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.