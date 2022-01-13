Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki Ayşenur Kazık 'ın annesi ve dayısı tutuklandı. Nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çocuğun annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Öte yandan, nüfus kayıtlarına göre Ayşenur'un babasının, anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu öğrenildi.

Bu nedenle Kader Karadeniz'den, Erdoğan Kazık'tan ve çocuğun biyolojik babası olduğunu öne süren Erdi Karakiraz'dan DNA örnekleri istendi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur Kazık'ın ölü bulunmasına ilişkin annesi Kader Karadeniz ile dayısı Hızır Ç. gözaltına alınmıştı.

Dayı Hızır Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur’un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylemişti. Anne Kader Karadeniz, ise bu durumu görmediğini belirtmişti. Diğer çocuk koruma altına alındı Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti. Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun" dedi. Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Ne olmuştu?

Olay, Cemil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur Kazık’ın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.