Evde ölü bulunan 3 kardeşin dayısı: Sobadan şüpheleniyoruz

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - UŞAK\'ta, kaldıkları evde ölü bulunan 1\'i bedensel engelli 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir\'e getirildi. Olayla ilgili konuşan dayı İbrahim Milli, \"Sobayı yakıp uyumuşlar. Biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Yemekten olsaydı, başka kişiler de zehirlenirdi\" dedi.

Karağaç Mahallesi\'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, dün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Hatice Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak\'ı (16) odalarında hareketsiz olarak buldu. Yeşilkuşak\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı.

AİLESİNİ ZİYARETE GELMİŞTİ

13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelen Ayşe Hatice Özdemir ve ölen 2 kardeşinin dün gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvası, eve döndüklerinde de puding yedikleri belirtildi. Anneleri 3 yıl önce kalp krizinden vefat ettiği ifade edilen 3 kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKRABALARI CENAZELERİ ALMAYA GELDİ

Öte yandan, olay gecesi diğer odalarda uyuyan baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak, İzmir\'e gelmedi. Cenazeleri almak için gelen dayı İbrahim Milli (47), yaşanan olay nedeniyle yıkıldıklarını belirterek, \"Üç evladımızı kaybettik. Olayın düğünde yenen yemekten olduğu söyleniyor ama biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Çünkü sobayı yaktıktan sonra uyumuşlar. Baba ve diğer oğlu farklı odalarda uyumuş. Onlar bugün gelemedi. Uşak\'ta yemekten zehirlenme şüphesinden dolayı kan örnekleri alındı. Şuan herhangi bir gelişme yok. Hem oradan hem de İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz\" dedi.

Üç kardeşin cenazelerinin otopsiden sonra Uşak\'ta Şehitler Camii\'nde toprağa verileceği öğrenildi.



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