Evde narenciye yetiştirmenin keyfini yaşayın!

Teras, balkon hatta evinizin ışık alan odalarında bile yetiştirebilirsiniz onları. Yeter ki işin püf noktalarını öğrenin ve doğalarına uygun ortamı hazırlayın…



Limon, mandalina ya da portakal... Bu meyveleri tohumdan üretmek mümkün mü? Cevabımız evet. Islak bir pamuk parçasının üzerinde bile filizlenebilirler. Eğer çekirdekleri bir süre buzdolabında bekletirseniz daha da çabuk sonuç alabilirsiniz. Bunun için ortamın aydınlık ve en az 22 derece olması gerekir. Bitkinin anne bitkiye uygunluğu işin en önemli kısmıdır. Her ne kadar tohumdan üretim, dayanıksız bir yöntem olsa da, moralinizi bozmayın, denemeye devam.



Aşı neden gereklidir?

Aşı, narenciye konusundaki beklentileri en iyi karşılayan yöntemdir. Aynı zamanda meyve ağacına lezzet verir ve bol üretim sağlar. Bu nedenle, mutlaka uzman kişilere danışın ve satın alacağınız ağaçların aşılı olmasına dikkat edin.



İşlenmemiş meyve nasıl elde edilir?

Yetiştirme sırasında kimyasal içeren gübreleri alabilen meyvelerdir. Çürümeyi engellemek için hiçbir şekilde toplanma öncesi ve sonrası, koruyucu katkı maddesi kullanılmamış meyvelere denir. Çünkü bu gibi ilaçlar vitamin kaynağı olan kabuklara siner. Satın aldığınızda da, yemeden önce, mutlaka bir süre suda bekletmeli ve meyvenin kabuğunu bir fırçayla temizlemelisiniz.



Soğuktan nasıl korunmalı?

Satsuma ya da kumkuat, eksi 10–12 dereceye kadar dayanı r. Daha dayanıksız türleri rüzgârdan korunaklı güney ya da güney batı cephesine dikmelisiniz. Eğer ciddi bir don tehlikesi varsa ağacı bir süreliğine sarmak yararlı dır. Uzmanlar özellikle uç tomurcuğun korunmasını öneriyor.



Yapraklar neden sararır?

Kloroz adını verdiğimiz aşırı kireçli su ve toprağın neden olduğu besin yetersizliği, sararmaya yol açar. Ama bunun önüne geçmek zor değil. Ağacı kış aylarında beslemek gereksizdir. Sıcaklık 14 dereceye dayanınca, besin vermek gerekir. Bilinçsiz gübre kullanımı, yarar yerine zarar getirir, unutmayın. Toprak çok kireçliyse toz demir takviyesi yapabilirsiniz. Asit değeri olan ve pH’ı 6-5 olan toprakların bitkiye faydası vardır. Orman toprağı kullanmanızı öneririz.



Hastalık belirtileri nelerdir?

Yapraklara yapışkan bir madde salgılayan kımız böceği, yaprak biti ya da diğer zararlıların istilası çıplak gözle görülebilir. Bu yapışkan madde, isli, siyahımsı bir mantar hastalığına neden olur. Hafif şekerlidir ve karıncalar bu yapışkan maddeye akın ederler. Salgını önlemek için içeriğinde bakır olan bir ilaç püskürtün. Bir diğer zararlı da, gövdede oluşan şeffaf sakızımsı bir maddedir. Bu da zamanla köklerin çürümesine neden olur. Başlangıç aşaması nda zararlı maddeyi fırçalayarak çıkarın ve üzerine macun sürüp kapatın. Aşı macunu da kullanabilirsiniz.



Yapraklar neden düşer?

Ev içinde ya da kapalı verandada, havasızlık etkili olmuştur. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkmamasına dikkat edin. Bahçedeyse, sıcaklık sıfır derecenin altına düşünce, ağaç ölmese de sarsıntı geçirir. Özellikle genç ağaçlar soğuğa daha duyarlıdır. Gelişme sırasında yapraklarının dökülmesi endişe verir. Bu bir hastalık ya da parazit akınının belirtisi olabilir.



Neden meyve vermez?

Cevap: Yeterli güneş almaması... Gübre ve besin eksikliği çekiyor olabilir, muhtemelen toprak da yetersizdir. Çiçeklenme döneminde ağaca gerekli narenciye besini verilmelidir. Sonbahardaysa, meyve üretimini artıran fosfor ve potasyum ağırlıklı gübreyle takviye yapabilirsiniz.



Ev Bahçe Dergisi